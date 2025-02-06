Следком проверяет падение самолета в Подмосковье

Следователи устанавливают обстоятельства падения легкомоторного самолета у аэродрома Мячково в Московской области. Информация о пострадавших устанавливается, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту падения самолета.

По данным подмосковного главка МЧС, в результате падения самолета погибли два человека. Легкомоторник выполнял тренировочный полет в Раменском городском округе, однако потерпел крушение.

По данным СМИ, у Мячково разбился лайнер Р-2002 Sierra. В этот момент на борту могли находиться пилот-инструктор и курсант.

В причинах падения легкомоторника также разбираются сотрудники прокуратуры. На месте происшествия работают 26 спасателей на восьми спецмашинах.