Следком проверяет падение самолета в Подмосковье
Следователи выясняют обстоятельства падения самолета в Подмосковье
Следователи устанавливают обстоятельства падения легкомоторного самолета у аэродрома Мячково в Московской области. Информация о пострадавших устанавливается, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Следователи проводят процессуальную проверку по факту падения самолета.
По данным подмосковного главка МЧС, в результате падения самолета погибли два человека. Легкомоторник выполнял тренировочный полет в Раменском городском округе, однако потерпел крушение.
По данным СМИ, у Мячково разбился лайнер Р-2002 Sierra. В этот момент на борту могли находиться пилот-инструктор и курсант.
В причинах падения легкомоторника также разбираются сотрудники прокуратуры. На месте происшествия работают 26 спасателей на восьми спецмашинах.