«112»: два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

В Раменском городском округе Подмосковья два человека погибли при крушении самолета Р-2002 Sierra, утверждает «112» со ссылкой на источник. Предварительно, на борту были летчик-инструктор и курсант, они выполняли тренировочный полет.

Связь с авиалайнером была утрачена в 13:10. По данным издания, факт падения самолета подтвердил другой пилот, которого попросили пролететь рядом с местом предполагаемого крушения. Летчик говорил, что видит на земле горящий легкомоторник.

Обстоятельства и причины крушения самолета выясняются.

По имеющимся данным, Р-2002 Sierra разбился рядом с аэродромом Мячково. На месте происшествия работают спасатели.