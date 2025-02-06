В окрестностях подмосковного аэродрома Мячково потерпел крушение легкомоторный самолет, утверждает «112» со ссылкой на источник. Сведений о наличии погибших или пострадавших пока нет.

По данным SHOT, о крушении самолета рассказали местные жители, заявившие, что видели падающий лайнер у Мячково. Сейчас на этом месте работают спасатели.

Экстренные службы проверяют сведения о возможном падении самолета в Московской области. Официально факт крушения лайнера пока не подтвержден.

Ранее авиакатастрофа с участием гражданского самолета и военного вертолета произошла в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера были фигуристы, их тренеры и близкие. Среди пассажиров были в том числе россияне.

В результате авиакрушения в Вашингтоне погибли 67 человек, в том числе трое военных из армейского вертолета.