Обломки самолета American Airlines начнут поднимать из реки Потомак 3 февраля
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Армейский корпус инженеров Соединенных Штатов 3 февраля начнет операцию по подъему обломков разбившихся в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines и вертолета из реки Потомак, сообщает американская телевизионная компания ABC.
В первую очередь будут извлекать фрагменты авиалайнера. Планируется, что на это уйдет около 3 дней. Затем специалисты приступят к подъему обломков военного вертолета Black Hawk.
Крупные фрагменты планируют поднять к 8 февраля. После этого инженеры будут искать мелкие обломки с помощью специальных корзин. Завершить работы планируют к 12 февраля.
Авиакатастрофа произошла в американской столице 29 января. Военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом, заходившим на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. После столкновения оба борта рухнули в реку Потомак.
В результате ЧП погибли 67 человек, в том числе американские и российские фигуристы, которые возвращали из Канзаса с чемпионата США по фигурному катанию.