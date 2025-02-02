Обломки самолета American Airlines начнут поднимать из реки Потомак 3 февраля

Армейский корпус инженеров Соединенных Штатов 3 февраля начнет операцию по подъему обломков разбившихся в Вашингтоне пассажирского самолета American Airlines и вертолета из реки Потомак, сообщает американская телевизионная компания ABC .

В первую очередь будут извлекать фрагменты авиалайнера. Планируется, что на это уйдет около 3 дней. Затем специалисты приступят к подъему обломков военного вертолета Black Hawk.

Крупные фрагменты планируют поднять к 8 февраля. После этого инженеры будут искать мелкие обломки с помощью специальных корзин. Завершить работы планируют к 12 февраля.

Авиакатастрофа произошла в американской столице 29 января. Военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом, заходившим на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. После столкновения оба борта рухнули в реку Потомак.

В результате ЧП погибли 67 человек, в том числе американские и российские фигуристы, которые возвращали из Канзаса с чемпионата США по фигурному катанию.