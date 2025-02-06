Появилось фото с места крушения самолета в Подмосковье

Правоохранители опубликовали кадры с места крушения легкомоторного самолета в Московской области. Предварительно, авиалайнер упал в районе аэродрома Мячково, обстоятельства случившегося выясняются, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным журналистов, в результате крушения легкомоторника погибли два человека — курсант и пилот-инструктор. Они выполняли тренировочный рейс и рухнули около аэродрома Мячково.

Ситуацией также заинтересовались следователи. Правоохранители выясняют, что привело к падению самолета.

СМИ писали, что в Раменском городском округе разбился легкомоторник Р-2002 Sierra. Экипаж борта перестал выходить на связь во втором часу дня.