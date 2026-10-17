Онищенко не исключил смены механизма передачи оспы обезьян

Возможное изменение механизма передачи вируса оспы обезьян, при котором инфекция начнет эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, способно создать весомые проблемы для здравоохранения. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

«Вопрос того, что этот механизм заработает как воздушно-капельный, не исключен. С 1980 года оспа все-таки прорвалась на человеческую популяцию, и сегодня достаточно легко себя чувствует, но она еще не приобрела упрощенного механизма передачи, более эффективного, конечно», — сказал Онищенко.

Сейчас специалисты продолжают следить за распространением инфекции как в России, так и за пределами страны. Основным механизмом передачи вируса Онищенко назвал тесный контакт между людьми.

Академик также напомнил, что оспа обезьян передается преимущественно при близком контакте с зараженным. Передача респираторных частиц возможна и при тесном взаимодействии.

Ранее в Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян.

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