Онищенко не исключил смены механизма передачи оспы обезьян
Возможное изменение механизма передачи вируса оспы обезьян, при котором инфекция начнет эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, способно создать весомые проблемы для здравоохранения. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС.
«Вопрос того, что этот механизм заработает как воздушно-капельный, не исключен. С 1980 года оспа все-таки прорвалась на человеческую популяцию, и сегодня достаточно легко себя чувствует, но она еще не приобрела упрощенного механизма передачи, более эффективного, конечно», — сказал Онищенко.
Сейчас специалисты продолжают следить за распространением инфекции как в России, так и за пределами страны. Основным механизмом передачи вируса Онищенко назвал тесный контакт между людьми.
Академик также напомнил, что оспа обезьян передается преимущественно при близком контакте с зараженным. Передача респираторных частиц возможна и при тесном взаимодействии.
Ранее в Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян.
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