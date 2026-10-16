Число госпитализированных с оспой обезьян в Санкт-Петербурге увеличилось до пяти

В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На данный момент пациенты находятся под медицинским наблюдением. Устанавливаются лица, которые контактировали с ними. Также будет проведена дезинфекция.

Управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге было зафиксировано четыре случая заражения оспой обезьян.

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