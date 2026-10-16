Четыре человека заболели оспой обезьян в Петербурге

В Санкт-Петербурге выявили четыре случая оспы обезьян. Это второй случай в Центральной России за последние сутки, сообщает 112 .

У петербуржцев вирус подтвердился, пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Накануне пятерых жителей Подмосковья госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Пациентов отправили на 21-дневный карантин. Региональный Минздрав держит ситуацию на контроле.

Чем опасна оспа обезьян и может ли начаться эпидемия в России, читайте в материале РИАМО.

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