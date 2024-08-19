Оспа обезьян: симптомы, чем опасна, почему ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию

В материале РИАМО рассказываем о вспышке оспы обезьян в странах Африки и том, грозит ли миру новая пандемия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) второй раз за два года признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Случаи заражения зафиксировали в Демократической Республике Конго, а позднее — в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. В России, по данным Роспотребнадзора, угрозы распространения болезни нет. Рассказываем о вирусе и о том, реальна ли новая пандемия.

Что такое оспа обезьян

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Оспу обезьян впервые выявили в 1958 году в Африке. Это вирусное заболевание, которое передается от животных человеку и между людьми. Вирус распространен среди грызунов (обезьян, белок, крыс и сони) в Центральной и Западной Африке, и до недавнего времени в странах с умеренным климатом и вообще за пределами Африки вирус встречался очень редко.

Но в 2022 году вспышка оспы обезьян произошла в других странах — США, странах Европы и Центральной Азии, и первый инфицированный был зафиксирован в Великобритании. В России первый и единственный случай заболевания был выявлен у мужчины, вернувшегося из поездки по Европе.

ВОЗ приняла решение использовать новый термин mpox вместо monkeypox.

Симптомы оспы обезьян

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Заболевание протекает обычно в легкой форме. Среди симптомов — температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. От натуральной оспы обезьянью отличает увеличение лимфоузлов. Сыпь часто развивается на лице, а потом распространяется на другие участки тела. Она меняется и может выглядеть как при обычной оспе или ветрянке. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня, продолжительность болезни составляет от двух до трех недель.

Оспа обезьян менее заразная, чем другие вирусные заболевания, как грипп, например. Как правило, чтобы заразиться, нужен довольно интенсивный тесный контакт. Вирус может передаваться через биологические жидкости, но есть риск заразиться и через постельное белье. Врачи отмечают, что среди заболевших много мужчин-геев и бисексуалов. Однако связывают это с тем, что у таких контактов больше вероятности травм и микротрещин, через которые вирус легко передается.

Летальность при этом может достигать 6%, но обычно не поднимается выше 3%, при последней вспышке в 2022 году летальность вовсе фиксировалась на уровне 0,3%.

Чем опасна оспа обезьян

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Сначала mpox считался довольно невинным заболеванием и передавался при очень тесном контакте с носителем. Но на сегодняшний день количество больных резко увеличилось, и именно это заставило ВОЗ второй раз объявить мировую чрезвычайную ситуацию. Такой режим позволит увеличить число исследований и их финансирование.

При легком течении болезнь обычно проходит в течение 14-21 дня. Но тяжелее ее переносят люди со слабым иммунитетом, дети и беременные. Лечат оспу обезьян с помощью купирования проявляющихся симптомов, вакцины от этой болезни пока нет. Но инфекционисты говорят о том, что вакцинация от обычной оспы, которая проводилась в нашей стране до начала 80-х годов, может быть эффективной.

Что делать, если обнаружили симптомы оспы обезьян

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Учитывая то, что заразиться оспой обезьян можно только через тесный контакт и через биологические жидкости, стоит избегать контакта с личными вещами заболевшего и с ним самим. При этом не зафиксировано ни одного случая воздушно-капельной передачи вируса, поэтому распространение его не такое сильное, как у COVID-19.

Медики обеспечивают ПЦР-диагностику, изоляцию инфицированных и контактных лиц. Самим гражданам нужно внимательнее относиться к окружающим и обеспечить себя индивидуальными средствами защиты, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Есть ли риск распространения оспы обезьян в России

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Учитывая способ передачи вируса, говорить о том, что оспа обезьян может сильно распространиться за пределы Африки, не приходится, но врачи считают введение режима ЧС оправданным. Наши медики отмечают, что россиянам паниковать не стоит.

В России подходящая для профилактики оспы обезьян вакцина есть в наличии в Федеральном бюджетном учреждении науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» Роспотребнадзора.

Это вакцина четвертого поколения «ОртопоксВак» для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Она предназначена в том числе для профилактики оспы обезьян, которая относится к роду ортопоксвирусов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС «Периметр», с помощью которого специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Также Роспотребнадзор предложил Африке свою помощь в борьбе с оспой обезьян. Предложено научно-техническое содействие и подготовка специалистов.

Грозит ли миру новая пандемия

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В мире ВОЗ второй раз за два года в связи с распространением оспы обезьян объявлен режим чрезвычайной ситуации. Первый режим ЧС, начавшийся в 2022 году, завершился в середине 2023 года. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что в связи со вспышкой в Конго и других странах Африки требуются согласованные международные меры реагирования для спасения людей.

Признание ЧС позволит ускорить исследования, финансирование и международную реакцию по сдерживанию распространения инфекции.

В Европе Испания лидирует по количеству зараженных оспой обезьян, где с 2022 года зарегистрировано более восьми тысяч случаев заражения. За Испанией следует Франция (более четырех тысяч случаев) и Великобритания (более 3800 случаев).

Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление на безвозмездной основе Африканскому центру по профилактике и контролю заболеваний более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян.