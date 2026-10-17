Эксперт: волки этой осенью опасны не больше, чем в прежние годы

В эту осень угроза от волков для людей остается обычной и не превышает уровня предыдущих лет. Об этом заявил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, сообщает ТАСС .

По его словам, опасность от хищников существует всегда, но в Подмосковье она точно не выше привычной, а в Тюменской области принимаются меры по регулированию численности.

Пукалов пояснил, что популяция волков не зависит от нажировочных кормов — орехов, ягод или лососевых рыб, поскольку эти животные питаются мясом.

Он также не стал связывать выходы волков к людям в Ленинградской, Тюменской и Свердловской областях с вырубкой леса или пожарами: по его словам, это не те регионы, где активно шли вырубки и возникали пожары.

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