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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не обслуживал рейсы

Транспорт

Ночью 17 октября аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимал и не отправлял рейсы. Причиной стали ограничения в воздушном пространстве, сообщила пресс-служба аэропорта.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На данный момент авиагавань уже работает штатно. Однако установленные на время ограничения сказались на графике рейсов.

Пассажирам советуют отслеживать информацию о статусе рейса в личных кабинетах авиакомпаний.

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