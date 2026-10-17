Силы ПВО ликвидировали еще 25 БПЛА на подлете к Москве Спецоперация 17 октября 2026 05:40

Ночью 17 октября сбито еще 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Их уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.