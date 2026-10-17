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Силы ПВО ликвидировали еще 25 БПЛА на подлете к Москве

Спецоперация

Ночью 17 октября сбито еще 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Их уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр Сергей Собянин.

«25 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.

Ранее силы ПВО сбили 44 дрона на подлете к столице.

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