Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 44
Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Количество сбитых дронов увеличилось, сообщил мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили 15 беспилотников, летевших на Москву», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.
На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
Ранее было ликвидировано 29 БПЛА, летевших в сторону столицы. Таким образом, ночью 17 октября уничтожено уже 44 дрона.
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