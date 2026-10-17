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На подлете к Москве уничтожили еще 14 БПЛА

Спецоперация

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ночью 17 октября продолжают лететь в сторону Москвы. Удалось сбить еще 14 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сбиты еще четырнадцать БПЛА, летевших на Москву», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте приземления обломков дронов.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 БПЛА, которые летели на столицу.

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