Силы ПВО сбили 15 летевших на Москву беспилотников

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Ночью 17 октября сбито уже 15 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены 15 беспилотников, летевших на Москву», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере МАКС.

На данный момент сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Ранее в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности.

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