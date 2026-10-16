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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Транспорт

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский начали работать с ограничениями. Их ввели на время, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения установили на прием и выпуск самолетов.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее приступ эпилепсии случился у пассажирки в аэропорту Внуково.

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