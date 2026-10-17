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Стрелявший в школе Орегона ранее учился в ней

Происшествия

Гриффин Джон, открывший 15 октября стрельбу в школе города Бенд (штат Орегон), в прошлом сам был учеником этого заведения. Об этом заявил начальник городской полиции Майк Кранц, сообщает ТАСС.

По его словам, подозреваемый ранее посещал начальную школу Silver Rail. Мотив преступления в настоящее время не установлен.

На пресс-конференции Кранц также отметил, что пока неясно, как молодой человек получил доступ к оружию и боеприпасам.

Ранее трое детей и взрослый погибли при стрельбе в школе в штате Орегон.

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