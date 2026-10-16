USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,77
-0.17 %

Трое детей и взрослый погибли при стрельбе в школе в штате Орегон

Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Бенд в штате Орегон. В результате произошедшего есть погибшие, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Жертвами стали как минимум трое детей и один взрослый.

При этом СМИ уточнили, что сам нападавший погиб.

Ранее во Франции 19 человек пострадали в ДТП с поездом и микроавтобусом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.