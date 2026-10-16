Трое детей и взрослый погибли при стрельбе в школе в штате Орегон

Неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Бенд в штате Орегон. В результате произошедшего есть погибшие, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Жертвами стали как минимум трое детей и один взрослый.

При этом СМИ уточнили, что сам нападавший погиб.

Ранее во Франции 19 человек пострадали в ДТП с поездом и микроавтобусом.

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