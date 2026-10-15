Во Франции 19 человек пострадали в ДТП с поездом и микроавтобусом Происшествия 15 октября 2026 23:01

На французской стороне тоннеля под Ла-Маншем грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 19 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на TF1.

ДТП случилось на въезде в тоннель. По предварительным данным, у пострадавших зафиксированы ранения головы и рук. Пять раненых находятся в тяжелом состоянии. Движение поездов через тоннель между Францией и Великобританией нарушено в обоих направлениях уже несколько часов. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.