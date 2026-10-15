USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,77
-0.17 %

Во Франции 19 человек пострадали в ДТП с поездом и микроавтобусом

Происшествия

На французской стороне тоннеля под Ла-Маншем грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 19 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на TF1.

ДТП случилось на въезде в тоннель. По предварительным данным, у пострадавших зафиксированы ранения головы и рук.

Пять раненых находятся в тяжелом состоянии.

Движение поездов через тоннель между Францией и Великобританией нарушено в обоих направлениях уже несколько часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.