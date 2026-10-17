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Врач Корсунов рассказал, когда ожидается вторая волна заболеваемости гриппом

Здравоохранение

Вторая волна заболеваемости гриппом прогнозируется на февраль и март. Об этом заявил врач-педиатр, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета, гематолог НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Андрей Корсунов, сообщает ТАСС.

«В феврале–марте бывает вторая, более низкая волна, когда к H3N2 подключаются H1N1 и грипп B. Прошлой весной Роспотребнадзор как раз отмечал рост их доли уже на спаде сезона», — пояснил Корсунов.

Врач добавил, что в настоящее время в стране наблюдается обычный осенний фон.

Ранее в Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян.

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