Врач Корсунов рассказал, когда ожидается вторая волна заболеваемости гриппом

Вторая волна заболеваемости гриппом прогнозируется на февраль и март. Об этом заявил врач-педиатр, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета, гематолог НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Андрей Корсунов, сообщает ТАСС .

«В феврале–марте бывает вторая, более низкая волна, когда к H3N2 подключаются H1N1 и грипп B. Прошлой весной Роспотребнадзор как раз отмечал рост их доли уже на спаде сезона», — пояснил Корсунов.

Врач добавил, что в настоящее время в стране наблюдается обычный осенний фон.

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