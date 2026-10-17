Певица Глюкоза похвасталась стройной фигурой на тренировке

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40-летняя певица Глюкоза поделилась серией динамичных роликов из тренажерного зала. На кадрах она усердно качает мышцы под присмотром крупного пса, которого взяла с собой, сообщает Super.ru .

Для занятий Глюкоза выбрала черные тайтсы, выгодно подчеркнувшие ее подтянутые бедра и стройные ноги. Рядом с артисткой находился доберман — он преданно сидел у тренажера и хватал зубами катящийся розовый мячик.

При этом в начале 2000-х образ певицы был похож: нарисованная девочка Глюк’oZа покоряла хит-парады в компании нарисованного добермана.

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