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Певица Глюкоза похвасталась стройной фигурой на тренировке

Культура

40-летняя певица Глюкоза поделилась серией динамичных роликов из тренажерного зала. На кадрах она усердно качает мышцы под присмотром крупного пса, которого взяла с собой, сообщает Super.ru.

Для занятий Глюкоза выбрала черные тайтсы, выгодно подчеркнувшие ее подтянутые бедра и стройные ноги. Рядом с артисткой находился доберман — он преданно сидел у тренажера и хватал зубами катящийся розовый мячик.

При этом в начале 2000-х образ певицы был похож: нарисованная девочка Глюк’oZа покоряла хит-парады в компании нарисованного добермана.

Ранее певица Юлия Савичева объявила о разводе со своим супругом, композитором Александром Аршиновым.

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