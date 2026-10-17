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Посольство РФ рекомендовало воздержаться от поездок в Саудовскую Аравию

Туризм

Российское посольство в Саудовской Аравии посоветовало гражданам РФ повременить с визитами в королевство до восстановления авиасообщения, сообщают «Известия».

В посольстве пояснили, что основные сложности вызваны временным закрытием столичного аэропорта (ограничения продлятся до 17 октября) и перебоями в работе ряда крупных воздушных гаваней страны. Россиян просят по возможности отложить поездки в Саудовскую Аравию до нормализации авиасообщения.

Если визит необходим, рекомендуется использовать действующие аэропорты в других городах королевства или в соседних государствах.

При этом прямой угрозы безопасности российских граждан в Саудовской Аравии нет, поэтому экстренная эвакуация сейчас не планируется.

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