Пять рейсов из Антальи развернулись из-за ограничений во Внукове
Пять самолетов, летевших из турецкой Антальи в Москву, были вынуждены повернуть обратно. Причиной стали ограничения по безопасности, действующие в столичном аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.
Самолеты развернулись в небе над Польшей и Белоруссией, после чего взяли курс обратно. Они совершат временную посадку в новом международном аэропорту Стамбула.
Информации о том, когда они смогут вылететь оттуда в Москву, пока нет.
Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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