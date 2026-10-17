сегодня в 01:30

Пять рейсов из Антальи развернулись из-за ограничений во Внукове

Пять самолетов, летевших из турецкой Антальи в Москву, были вынуждены повернуть обратно. Причиной стали ограничения по безопасности, действующие в столичном аэропорту Внуково, сообщает ТАСС .

Самолеты развернулись в небе над Польшей и Белоруссией, после чего взяли курс обратно. Они совершат временную посадку в новом международном аэропорту Стамбула.

Информации о том, когда они смогут вылететь оттуда в Москву, пока нет.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.