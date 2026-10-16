«Розовые очки спали»: Юлия Савичева разводится с мужем после 12 лет брака

Певица Юлия Савичева опубликовала в социальных сетях трогательный и полный боли пост. Артистка сообщила о разводе со своим супругом, композитором Александром Аршиновым. Пара была в браке 12 лет.

Савичева призналась, что уже полгода находится в ужасном стрессе, ее жизнь перевернулась с ног на голову. Певица — в процессе развода с мужем.

«Розовые очки окончательно спали с моих глаз. Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас все повторяется, за что я ей очень благодарна. Демо песни „Я не люблю тебя“ пришло тогда, когда я съезжала из нашей общей квартиры», — написала артистка.

Она поделилась с поклонниками, что слушала эту песню и рыдала, ведь музыка помогает ей выразить чувства. Несмотря на боль, она продолжает идти вперед и знает, что все будет хорошо.

Известно, что дочь пары Анна живет с родителями отца в Португалии, за что певица постоянно подвергалась хейту. Как теперь будет жить семья, неизвестно, как и причина развода пары.

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