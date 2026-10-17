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В аэропорту Шереметьево ограничили прием и выпуск самолетов

Транспорт

В московском аэропорту Шереметьево установили ограничения ночью 17 октября, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения введены на время. Она касаются приема и выпуска самолетов.

Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее подобные ограничения установили также в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

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