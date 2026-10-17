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Экстрадированного в США россиянина заключат под стражу

Общество

Гражданин России Александр Суворов, экстрадированный в США из Швеции, будет содержаться под арестом на время судебного процесса. Слушание по этому вопросу может пройти позже, сообщает ТАСС.

В документах суда Северного округа штата Нью-Йорк указано, что 16 октября 2026 года ответчик впервые предстал перед судом. Через адвоката он добровольно отказался от права на проведение заседания о его заключении под стражу.

Защитник заявил, что разъяснил подзащитному суть этого заседания. При этом Суворов оставил за собой право запросить такое слушание позднее.

В связи с этим суд решил поместить ответчика под стражу в исправительном учреждении и «предоставить возможность проводить конфиденциальные консультации с адвокатом».

Ранее россиянина экстрадировали из Швеции в Нью-Йорк. Его обвиняют в обходе антироссийских санкций.

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