Экстрадированного в США россиянина заключат под стражу

Гражданин России Александр Суворов, экстрадированный в США из Швеции, будет содержаться под арестом на время судебного процесса. Слушание по этому вопросу может пройти позже, сообщает ТАСС .

В документах суда Северного округа штата Нью-Йорк указано, что 16 октября 2026 года ответчик впервые предстал перед судом. Через адвоката он добровольно отказался от права на проведение заседания о его заключении под стражу.

Защитник заявил, что разъяснил подзащитному суть этого заседания. При этом Суворов оставил за собой право запросить такое слушание позднее.

В связи с этим суд решил поместить ответчика под стражу в исправительном учреждении и «предоставить возможность проводить конфиденциальные консультации с адвокатом».

Ранее россиянина экстрадировали из Швеции в Нью-Йорк. Его обвиняют в обходе антироссийских санкций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.