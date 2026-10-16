Гражданина России экстрадировали в США по делу об обходе санкций

Россиянина экстрадировали из Швеции в Нью-Йорк. Его обвиняют в обходе антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

В заявлении ведомства говорится, что 52-летнему гражданину РФ предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с нелегальным экспортом микроэлектронных компонентов из США в Россию через компанию, базирующуюся в Гонконге.

«Экстрадировали из Швеции в Северный округ Нью-Йорка 15 октября, как ожидается, он предстанет перед судом 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк», — указано в заявлении ведомства.

Согласно обвинению, с марта 2022 года по апрель 2023 года мужчина возглавлял незаконную закупочную сеть, причастную к нелегальному экспорту американских электронных компонентов, включая товары двойного назначения, в Россию.

В случае признания вины ему в общей сложности может грозить 45 лет тюрьмы и штраф на сумму до $1,75 млн.

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