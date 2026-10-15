Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве

Уже сбит 21 беспилотник.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев не задумался о последствиях атак на НПЗ и дата-центры.

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