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Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве

Спецоперация

В сторону Москвы летят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают дроны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже сбит 21 беспилотник.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев не задумался о последствиях атак на НПЗ и дата-центры.

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