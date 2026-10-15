Путин заявил, что Киев не задумался о последствиях атак на НПЗ и дата-центры

Президент России Владимир Путин заявил, что Киеву нужно было заранее оценить последствия атак на нефтеперерабатывающие заводы и центры обработки данных. Об этом он сказал на форуме-съезде «Деловой России», сообщает РИА Новости .

По словам президента, накануне были попытки ударов по некоторым НПЗ, и кое-где они достигли цели, хотя ничего существенного не произошло.

«Они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас, и по энергетике тоже там уже пищат, и по военным объектам в том числе, по ЦОДам и так далее», — отметил Путин.

Он также напомнил об атаках ВСУ на склады маркетплейсов и предупредил, что Россия продолжит реагировать на удары, в том числе по логистическим и энергетическим объектам.

Путин подчеркнул, что теперь Россия начинает отвечать, а украинская сторона обращается с просьбами к своим спонсорам, чтобы те повлияли на Россию и остановили ее.

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