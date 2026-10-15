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В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели ограничения

Транспорт

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский стали работать с ограничениями, сообщила пресс-служба Росавиации.

Они распространяются на прием и выпуск самолетов.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили 21 беспилотник на подлете к Москве.

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