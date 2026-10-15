Кирпич попал в голову пассажирке на МЦД-2

Между станциями «Стрешнево» и «Щукинская» МЦД-2 неизвестный бросил с улицы кирпич. Снаряд попал в голову пассажирке, сообщает Telegram-канал « Новости Москвы ».

Пострадавшая потеряла сознание, а когда очнулась, увидела вокруг себя толпу пассажиров. Они оказали ей первую помощь.

Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Ранее москвич получил электротравму после падения на пути в метро.

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