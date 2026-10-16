Кот, пропавший 571 день назад, вернулся домой в США

Кота, которого считали пропавшим 571 день, удалось вернуть семье в США. Его обнаружили в другом штате — помогли социальные сети, микрочип и внимательность одного из спасателей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в городе Гринвич в Коннектикуте. В 2025 году длинношерстный серый кот по кличке Тертл случайно испугался хозяйки, которая торопилась на работу. После этого он убежал и пропал.

Семья долго искала питомца и даже обратилась к частному специалисту-спасателю Рокко, расставившему камеры-ловушки по всей округе. Активные поиски длились больше полутора лет: родные не теряли надежды и постоянно делились фотографиями любимца в соцсетях.

Однажды спасатель Рокко случайно наткнулся в одном из нью-йоркских сообществ на снимок найденного кота, очень похожего на Тертла. Проверка чипа подтвердила — это он. Животное преодолело расстояние между двумя штатами и оказалось в городе Мамаронек (штат Нью-Йорк).

Вернуть беглеца домой было нелегко — Тертл панически боялся переносок. В результате кота все же смогли доставить обратно к семье.

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