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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 49

Спецоперация

В сторону Москвы продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Число сбитых дронов увеличилось, сообщил мэр Сергей Собянин.

Над столицей ликвидировали еще 28 беспилотников.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении Собянина в МАКС.

Ранее был уничтожен 21 летевший на Москву беспилотник. Таким образом, сбито уже 49 БПЛА.

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