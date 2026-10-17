В РФ создадут новые образовательные стандарты для основной и начальной школы

В России планируется принять новые федеральные государственные образовательные стандарты для 5–9-х классов и для начальной школы. Об этом заявил руководитель Института содержания и методов обучения им. В. С. Леднева Минпросвещения РФ Максим Костенко, сообщает ТАСС .

«Мы сегодня говорили об образовательном стандарте старшей школы, такой же стандарт сейчас готовится по основной школе, это 5-9-е классы, и затем начальная школа — 1-4-е классы», — отметил Костенко.

Он также рассказал, что в стандартах есть три уровня результатов: предметные, метапредметные и личностные.

По словам Костенко, личностные результаты опираются в том числе на единую программу воспитания, которая вошла в школы с 2021-2022 учебного года.

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