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Два беспилотника сбили в Ленинградской области

Спецоперация

Ленинградскую область пытались атаковать вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«За время атаки в нашем регионе сбито 2 БПЛА противника», — говорится в канале губернатора в МАКС.

В результате пострадавших и разрушений нет.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не обслуживал рейсы.

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