Два беспилотника сбили в Ленинградской области

«За время атаки в нашем регионе сбито 2 БПЛА противника», — говорится в канале губернатора в МАКС.

В результате пострадавших и разрушений нет.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не обслуживал рейсы.

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