«112»: двое жителей Раменского пострадали после падения обломков беспилотника ВСУ

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Предварительно, два человека пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ в Раменском городском округе Московской области, сообщает «112» .

Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает 2 частных дома. По дороге разбросаны осколки сбитого дрона ВСУ, а на обочине стоит поврежденный автомобиль.

По предварительной информации, осколки украинского БПЛА рухнули на частный дом в деревне Становое. Позднее пожар перекинулся на соседнее домовладение. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО засекли и сбили 22 украинских беспилотника, которые летели на российскую столицу. Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения полеты.

Как пишет Mash, ВСУ предприняли попытку атаковать Москву с помощью беспилотников «Лютый», которые могут переносить около 50 кг взрывчатки на расстояние почти 1000 км.