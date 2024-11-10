Mash: ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками «Лютый»

сегодня в 09:05

Украинская армия пыталась атаковать Москву беспилотниками. По информации Mash , речь идет о дронах «Лютый» с дальностью полета примерно 1000 км.

Боевая нагрузка такого беспилотника — 50 кг взрывчатки. Эти дроны ВСУ уже использовали для атаки на столицу. Тогда один из них ударил по многоэтажному дому.

Утром 10 ноября в Раменском городском округе сбили четыре вражеских беспилотника, летящих на Москву. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Также атаку вражеских беспилотников отразили в Брянской области. Подразделения ПВО обнаружили и уничтожили 14 летательных аппаратов самолетного типа.

Еще три беспилотника были сбиты ночью в небе над Ростовской областью. ВСУ попытались ударить по Каменску-Шахтинскому.