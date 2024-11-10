Три беспилотника ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью
Слюсарь: ВСУ попытались ударить тремя дронами по Каменску-Шахтинскому
Три вражеских беспилотника были сбиты ночью в небе над Ростовской областью. ВСУ попытались ударить по Каменску-Шахтинскому, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
По словам главы Ростовской области, атака была нейтрализована. БПЛА самолетного типа сбиты системой ПВО.
«По первым данным обошлось без пострадавших. Информация о последствиях уточняется», — добавил Слюсарь.
Накануне ВСУ снова попытались нанести удары по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Однако атака пресечена средствами ПВО. Солдаты ВС РФ ликвидировали 17 дронов противника.