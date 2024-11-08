Украинские войска вновь попытались ударить по России с помощью БПЛА

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ВСУ снова попытались нанести удары по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Однако атака пресечена средствами ПВО России, сообщает Минобороны РФ.

Солдаты ВС РФ ликвидировали 17 дронов противника. Шесть из них уничтожили над Воронежской, еще столько же над Саратовской областями.

Также четыре беспилотника вывели из строя под Белгородом. Один дрон ликвидировали в Брянской области.

Ранее средства ПВО ВС РФ сбили дрон над Саратовом. Некоторые обломки упали в промышленной зоне Заводского района.