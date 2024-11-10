В Брянской области отражают попытку вражеской атаки БПЛА на регион

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Богомаз: 14 беспилотников ВСУ сбили в небе над Брянской областью

Атаку вражеских беспилотников отразили в Брянской области. Подразделения ПВО обнаружили и уничтожили 14 летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

По словам главы Брянской области, атака все еще продолжается. На данный момент пострадавших и разрушений нет. Работают экстренные службы.

«Спасибо нашим доблестным защитникам!» — поблагодарил ВС РФ Богомаз.

Ночью 10 ноября ВСУ также атаковали Ростовскую область. Силы ПВО сбили три вражеских беспилотника. Украинская армия попыталась ударить по Каменску-Шахтинскому.