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В Раменском городском округе сбили 4 БПЛА, летящих на Москву

Четыре беспилотника ВСУ, летящих на Москву, сбили в Раменском городском округе. Разрушений на земле нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

По предварительным данным, никто не пострадал. Экстренные службы уже работают на местах происшествий.

Также атаку вражеских беспилотников отразили в Брянской области. Подразделения ПВО обнаружили и уничтожили 14 летательных аппаратов самолетного типа.

Еще три беспилотника были сбиты ночью в небе над Ростовской областью. ВСУ попытались ударить по Каменску-Шахтинскому.