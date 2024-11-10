Уничтожено 22 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы

Уже 22 вражеских беспилотника уничтожены в небе над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил о сбитии еще пяти дронов в Домодедове и Раменском.

Ранее в Раменском городском округе сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. Позднее Собянин сообщил о еще 8 ликвидированных БПЛА на территории Подмосковья. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет Mash, украинские силы предприняли попытку атаковать российскую столицу с помощью беспилотников «Лютый» с дальностью полета около 1000 км. Они могут нести 50 кг взрывчатки.

Также атаку беспилотников отразили в Брянской и Ростовской областях. В Сети сообщалось, что ВСУ пытались ударить по Каменску-Шахтинскому.