Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников, летевших на Москву
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
В Подмосковье средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Беспилотники ВСУ ликвидированы над территориями Домодедова, Коломны и Раменского городского округа.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин заявил, что в Раменском городском округе сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. По предварительным данным, никто не пострадал.