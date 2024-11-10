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Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников, летевших на Москву

В Подмосковье средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Беспилотники ВСУ ликвидированы над территориями Домодедова, Коломны и Раменского городского округа.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее Собянин заявил, что в Раменском городском округе сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. По предварительным данным, никто не пострадал.