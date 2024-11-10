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Домодедово и Жуковский ввели ограничения полеты из-за атаки БПЛА на Москву

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили работу на фоне массовой атаки украинских беспилотников на Москву, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы с 08:03 по московскому времени.

Кореняко добавил, что авиадиспетчеры, экипажи самолетов и сотрудники аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО засекли и сбили 22 беспилотника ВСУ, которые направлялись в сторону столицы. По предварительным данным, пострадавших в результате массовой атаки дронов ВСУ нет.