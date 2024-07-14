Зеленский пожелал США стать сильнее после покушения на Трампа

Зеленский о покушении на Трампа: такому насилию нет оправданий

Украинский президент Владимир Зеленский осудил покушение на кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа.

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире», — написал украинский лидер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он добавил, что был шокирован произошедшим, пожелал Дональду Трампу скорейшего выздоровления, а Соединенным Штатам — стать сильнее.

Накануне во время предвыборного митинга 20-летний житель штата Пенсильвания Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу по Трампу. В результате покушения погиб 1 человек, еще двое пострадали, в том числе Трамп получил ранение уха. По словам политика, он потерял много крови.

Американский президент Джо Байден осудил покушение на своего оппонента на предстоящих в ноябре выборах. Трампа поддержали бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.