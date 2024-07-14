Байден призвал к единению страны после покушения на Трампа

Байден заявил, что в США «нет места насилию по политическим мотивам», и призвал всю страну объединиться.

«Я благодарен слышать, что он [Трамп] в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге», — заявил американский лидер.

На Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге сторонников в Пенсильвании.

Политик получил ранение уха и находится у врачей.

В экс-президента США Дональда Трампа мог стрелять антифа-активист Марк Вайолетс, который, возможно, был ликвидирован Секретной службой.