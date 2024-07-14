Байден призвал к единению страны после покушения на Трампа
Байден осудил покушение на Дональда Трампа
Президент США Джо Байден осудил покушение на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа. пишет РИА Новости.
Байден заявил, что в США «нет места насилию по политическим мотивам», и призвал всю страну объединиться.
«Я благодарен слышать, что он [Трамп] в безопасности и у него все хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге», — заявил американский лидер.
На Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге сторонников в Пенсильвании.
Политик получил ранение уха и находится у врачей.
В экс-президента США Дональда Трампа мог стрелять антифа-активист Марк Вайолетс, который, возможно, был ликвидирован Секретной службой.