Иран пригрозил считать враждебными суда, идущие через Ормуз без навигации

Иранские власти заявили, что будут рассматривать как враждебные все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив с отключенными бортовыми системами навигации и идентификации. С таким предупреждением выступили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает ТАСС .

В специальном заявлении пресс-службы ВМС КСИР говорится, что все суда в Ормузском проливе, отключающие свои навигационные и идентификационные системы, будут квалифицированы как враждебные.

Иранские военные также добавили, что в подобных случаях такие суда будут подвергнуты решительному наказанию.

В частности, с 10 октября три танкера, нарушившие установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив, подорвались на морских минах и вспыхнули.

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