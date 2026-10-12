Минздрав Ливана сообщил о 4 387 погибших в результате израильских атак
За минувшие сутки на юге Ливана, где израильские военные продолжают операции против шиитской организации «Хезболлах», погиб как минимум один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Общее число жертв с начала военной эскалации 2 марта достигло 4 387 человек, а раненых — 12 424.
В Минздраве также отметили, что в воскресенье во второй половине дня израильские ВВС нанесли удары по городам Кфар-Тибнит и Таллуса в провинции Набатия, а артиллерия обстреляла окрестности поселков Бейт-Лиф, Мадждаль-Зун и Ятер. Данных о последствиях этих атак от местных властей пока не поступало.
В районе Вади-эль-Ханазир в результате взрыва сброшенной бомбы загорелся жилой дом. Прибывшие на место сотрудники гражданской обороны и скорой помощи смогли спасти несколько человек.
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