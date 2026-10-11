сегодня в 23:44

Движение транспорта из Ярославля в Москву перекрыли

На выезде из Ярославля в направлении Москвы перекрыто движение транспорта. Мера принята для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — отметил Евраев в мессенджере МАКС.

Губернатор добавил, что следует воздержаться от поездок в этом направлении.

Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. В области действует режим беспилотной опасности.

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