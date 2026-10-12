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Туристический автобус столкнулся с лосем в Чувашии

В Чувашии туристический автобус с пассажирами попал в ДТП. Он сбил лося, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

ДТП случилось 11 октября в 18:00 на 51-м километре дороги Чебоксары — Сурское в Красноармейском округе. Водитель автобуса, который следовал из Йошкар-Олы в Муром, наехал на лося в зоне действия знака «Дикие животные».

В это время в транспорте находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Лось оказался ранен. Для оказания помощи на место вызвали работников КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии.

Также для дальнейшей перевозки пассажиров прибыл другой автобус.

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